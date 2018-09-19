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Ситуация вокруг КНДР 2 часа назад

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19 сентября 201820:35 Сергей Мингажев

Лидеры двух Корей посетят священную гору Пэктусан

Исторический саммит двух Корей разросся до китайской границы — и это не военная угроза. Просто лидер КНДР Ким Чен Ын решил отправиться с южнокорейским коллегой на священную для обеих наций гору Пэктусан, а журналисты уже предвосхищают самую высокогорную фотосессию на высшем уровне.

Ну а судя по кадрам того, как гости из Южной Кореи спорили где же лучше сделать снимок на память, Сеул наконец взглянул на Пхеньян по-новому. И вспомнил старое: в подарок Ким Чен Ыну — старинная карта некогда неразделённого полуострова. Из общего у двух республик теперь не только государственный язык, но и будущая железная дорога и будущая олимпийская сборная.

Холодная гречневая лапша "нанмён", которой Ким Чен Ын угощает президента Мун Чжэ Ина в старейшем пхеньянском ресторане Оннюгван — настоящий кулинарный символ межкорейского диалога. Именно ее лидер КНДР привозил в подарок, когда в апреле впервые протягивал руку коллеге с Юга через 38-ю параллель.

Старейшим блюдом, изобретенном в Пхеньяне, еще когда Корея была единой, лидеры закрепляют итоги саммита. На обед к набережной реки Тэдонган они отправились сразу после подписания Пхеньянской декларации. Полтора часа переговоров тет-а-тет, без свидетелей — о том, что нужно сделать для воссоединения разделенного народа.

Северокорейцам, похоже, удалось угодить южному гостю. Беседуя с Ким Чен Ином за ланчем Мун Чжэ Ин, многозначительно разглядывает бутылку с женьшеневой водкой. После ресторана, который расположен рядом с памятником советским воинам-освободителям, президент Мун позирует на фоне 150-метрового монумента идеям "чучхе".

На памятных монетах — оба лидера на фоне единой Кореи, сверху — дата их первого саммита в демилитаризованной зоне, когда Пхеньян впервые заявил о готовности к ядерному разоружению, а сегодня объявлено о конкретных шагах по денуклеаризации полуострова.

В пхеньянской декларации сказано еще много о чем — тут и создание совместной военной комиссии по предотвращению инцидентов на границе (после подписания этого соглашения северокорейский генерал от волнения долго не мог совладать с папкой), и строительство домов для разделенных семей, но главное — от ядерной программы Пхеньян готов отказаться только"если США примут меры в соответствии с духом северокорейско-американского совместного заявления от 12 июня".

Тогда на саммите в Сингапуре Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну предоставить надежные гарантии безопасности. Никаких гарантий до сих пор так и не предоставлено, вместо этого США обвиняют КНДР в нарушении режима санкций и грозят усилить давление.

Обнесенный колючей проволокой забор в центре Сеула — это американская военная база Ёнсан. Отсюда до границы с КНДР около 60 километров. Повсюду на заборе надписи, что это собственность Соединенных Штатов. Гарантии безопасности со стороны Америки КНДР трактует по-своему. У США в Южной Корее — 28-тысячный контингент войск, направленный на сдерживание Пхеньяна, и выводить его отсюда никто в Пентагоне не собирается.

В магазинах Сеула уже появились такие карикатуры: Южная Корея — не сторона конфликта на полуострове, а посредник между Пхеньяном и Вашингтоном.

Надев белые перчатки, президент Мун Чжэ Ин в саду гостевой резиденции сажает дерево — экзотической породы — трубчатая кассия дает пышные золотистые цветы. Это чтобы отношения между Кореями процветали и богатели.

При появлении лидеров на главном пхеньянском стадионе — он расположен на столичном острове Ныннадо — многотысячная толпа ревет от восторга. Грандиозное гимнастическое шоу — по части массовых синхронных танцев и коллективного выражения радости северокорейцам равных, наверное, нет — призвано поразить воображение гостей.

Многие теперь задаются вопросом — смогут ли южнокорейцы отплатить тем же Ким Чен Ыну, который сегодня принял официальное приглашение впервые в посетить Сеул, возможно, уже до конца этого года.

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