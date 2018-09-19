В Австралии дайверы наткнулись на акулу-дьявола

Ныряльщики из австралийского дайвер-центра Calypso Star Charters в городе Порт-Линкольн сфотографировали жуткую акулу, напоминающую одновременно дьявола, маску Гая Фокса и Джокера. Снимок набрал 18 тысяч лайков и стал мемом.

На "Инстаграм" австралийских ныряльщиков подписаны больше 250 тысяч человек. Дайверы публикуют много симпатичных фото водных обитателей, которые заслуженно пользуются популярностью.

Порой, впрочем, австралийцы публикуют снимки довольно опасных хищников. Им удается снять вблизи не только фото, но и видео.

Один из недавних кадров получился у дайверов особенно загадочным. Многие увидели на нем не только акулу, но нечто большее. Действительно, с такого ракурска кажется, что перед нами не рыба, а жутковатая маска потустороннего существа.

Зрители шутят, что если приглядеться странное "лицо" напоминает Анджелину Джоли.