В Австралии дайверы наткнулись на акулу-дьявола
Ныряльщики из австралийского дайвер-центра Calypso Star Charters в городе Порт-Линкольн сфотографировали жуткую акулу, напоминающую одновременно дьявола, маску Гая Фокса и Джокера. Снимок набрал 18 тысяч лайков и стал мемом.
На "Инстаграм" австралийских ныряльщиков подписаны больше 250 тысяч человек. Дайверы публикуют много симпатичных фото водных обитателей, которые заслуженно пользуются популярностью.
Another ‘Swim with the humans’ day! Not long now until we get to see these cuties again! ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ To check out our videos please follow @calypsostarcharters.videos ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #portlincoln #seesouthaustralia #seeaustralia #australiansealion #sealion #goprooftheday #gopro #swimwiththesealions #calypsostarcharters #animals #ocean #aussienewstoday #weeklyfluff
The Sealions are so fast and agile it is hard to keep up with them! Although the more play the more they do! ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ To check out our videos please follow @calypsostarcharters.videos ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #portlincoln #seesouthaustralia #seeaustralia #australiansealion #sealion #earthpix #goprooftheday #wildlifeplanet #gopro #NakedPlanet #madeofocean #swimwiththesealions #calypsostarcharters #animals #animalsaddicts #ocean #aussienewstoday
Порой, впрочем, австралийцы публикуют снимки довольно опасных хищников. Им удается снять вблизи не только фото, но и видео.
Hello everyone! We have been nominated for another award and would really appreciate it you would vote for us as the Best Tour/Activity in South Australia 🙏🏻 Check out our story to swipe up to find the link to vote. Thank you so much 🦈 This photo from our archives is one of our favourite well timed pics! ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ Also follow @calypsostarcharters.videos ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #portlincoln #calypsostarcharters #shark #sharkdiving #cagediving #sharkcagediving #neptuneislands #ecofriendly #ecocertified #discoversharks #sharkdive #whiteshark #sharkcagedive #greatwhiteshark #ocean #cagedive #sharkcage #greatwhite #seesouthaustralia #seeaustralia
Hello I’m here! ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ Also follow @calypsostarcharters.videos ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #portlincoln #calypsostarcharters #shark #sharkdiving #cagediving #sharkcagediving #neptuneislands #ecofriendly #ecocertified #discoversharks #sharkdive #whiteshark #sharkcagedive #greatwhiteshark #ocean #cagedive #sharkcage #greatwhite #seesouthaustralia #seeaustralia
Footage from Sunday’s trip by guest Connor Walker ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ We have a YouTube channel that has longer videos of our charters. Please check it out and subscribe, the link is in our bio 👆🏻👆🏻👆🏻 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #portlincoln #seesouthaustralia #seeaustralia #shark #sharkvideo #sharkdiving #sharkcagediving #calypsostarcharters #cagediving #whiteshark #greatwhite #sharkcagedive #cagedive #sharkdive #greatwhiteshark #sharkcage #gopro #goprooftheday
Один из недавних кадров получился у дайверов особенно загадочным. Многие увидели на нем не только акулу, но нечто большее. Действительно, с такого ракурска кажется, что перед нами не рыба, а жутковатая маска потустороннего существа.
Perspective! Can you see the joker face in this photo of an upside down shark? #whpperspective ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ Also follow @calypsostarcharters.videos ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #portlincoln #calypsostarcharters #shark #sharkdiving #cagediving #sharkcagediving #neptuneislands #ecofriendly #ecocertified #discoversharks #sharkdive #whiteshark #sharkcagedive #greatwhiteshark #ocean #cagedive #sharkcage #greatwhite #seesouthaustralia #seeaustralia
Зрители шутят, что если приглядеться странное "лицо" напоминает Анджелину Джоли.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Названы даты новогодних каникул
- Памфилова получила "удар под дых"
- Отравившаяся в ресторане модель назвала себя "мишенью Путина"
- Арестованы акции Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина
- Доллар по 63: МЭР предрекает падение курса летом 2019-го
Самое читаемое
-
Почему не сработала система "свой-чужой". Комментарий эксперта
- ДТП на "Дону": последние данные о жертвах
- В Москве взорван автомобиль племянника Хачатуряна, убитого дочерьми
- Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой в Абакане
- Прохожий спас старушку от избиения и снял свой поступок на видео
Авто.Вести.Ru
-
Дизель VW, 6-МКПП и подушки: в Ганновере показали обновленную "ГАЗель"
- Mercedes устроил мировую премьеру электробуса eCitaro
- Ford показал в Ганновере самый грузоподъемный Transit
- Mercedes представил самый доступный спорткар AMG
- Названы автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег при перепродаже
Экономика
-
Китай сбрасывает госдолг США
- Над рынком Америки навис призрак кризиса 2008 года
- Осенние пробки: топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами
- Рубль укрепляется 2-й день: доллар упал ниже 67 рублей
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Что такое регистр доноров костного мозга?
- Покурил и простудился: сигаретный дым провоцирует заражение ОРВИ
- 4 фактора, которые увеличивают шансы заболеть диабетом
- Некоторые пластические операции смертельно опасны
- Черный и волосатый: прием антибиотиков обернулся неожиданными последствиями
Вести в 20.00
-
Выборы в Приморье недействительны
- Модель Шапиро: меня отравил Путин
- Мебельный магазин для занятий любовью
Москва 24
-
Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
- Сестра сбившего пешеходов в Марьине объяснила мотивы брата
- Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке
- Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжили рост
- Следователи проверят коллекторов, угрожавших инвалиду и его семье
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Нелегальное казино в Москве взяли штурмом
- Авиадебошир устроил на борту самолета пьяный спектакль
- Берег Истринского водохранилища стал частной территорией
- Школьники идут на "Вертикальный взлет": в столице открылся новый технопарк
- Волонтеры спасают усадьбу Знаменское-Губайлово в Красногорске
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ самых крутых фоторежимов в играх
- Топ-8 лучших игровых видеокарт в 2018 году
- Никто не знает, что значит R в названии iPhone XR. Даже Apple
- Мошенники майнят криптовалюту через популярный медиаплеер
- 5 фактов об американских геймерах
Наука
-
Без работы никто не останется: почему не надо бояться роботозамещения
- Астрономы нашли самое жёсткое вещество во Вселенной
- Как добыча сланцевой нефти и газа делает грунтовые воды радиоактивными
- Новая угроза: комары переносят микропластик из воды на сушу
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Звезда дискотек Рома Жуков разводится с женой, которая родила ему семерых детей
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов