Каррера объяснил отсутствие Глушакова и Ещенко в составе "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера объяснил отсутствие в составе команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко на матч группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Оба футболиста остались тренироваться в Москве.

"Глушаков и Ещенко — часть "Спартака". Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучших игровых кондициях", — цитирует Карреру "Спорт-экспресс".

На вопрос, повлияло ли на решение главного тренера "Спартака" поведение футболистов в сосцетях, итальянский специалист отвечать не стал.

Напомним, что матч группового этапа Лиги Европы между "Рапидом" и "Спартаком" состоится 20 сентября в Вене.