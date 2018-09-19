КХЛ. "Йокерит" одолел "Металлург" на своей площадке

Лидер Западной конференции финский "Йокерит" принимал на домашней арене магнитогорский "Металлург". "Шуты" в напряженной игре одолели соперника со счетом 5:3, упрочив свое положение в турнирной таблице чемпионата КХЛ.

Магнитогорские хоккеисты отличились первыми в этой встрече. Ииро Пакаринен на 7-й минуте матча вывел команду вперед. Однако уже к середине второго периода хозяева льда вели в счете 4:1. У "Йокерита" заброшенными шайбами отметились Джон Норман, Джефф Плэтт (дважды) и Виктор Лев.

Гости сумели сократить преимущество "шутов" до минимума благодаря усилиям Войтека Вольски и Романа Любимова. И все же последнее слово осталось за хозяевами льда: Мика Ниеми на 59-й минуте установил окончательный счет в матче – 5:3.