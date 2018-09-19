"Аэрофлот" намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности авиадебошира

На рейсе "Аэрофлота" SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток, 18 сентября 2018 года произошел инцидент, связанный с агрессивным поведением пассажира. "Аэрофлот" намерен добиваться привлечения авидебошира к уголовной ответственности.



Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс.

Мужчина грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира.

Своими вопиющими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета, а значит жизни всех пассажиров и членов экипажа. На устные и письменное предупреждения не реагировал. Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Владивостока дебошира передали полиции.



"Аэрофлотом разработана и успешно реализуется многоуровневая система борьбы с деструктивными авиапассажирами. По данному инциденту мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах "Аэрофлота" в установленном порядке", — заявил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров



"Аэрофлот" также напоминает, что с 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в воздушное законодательство, позволяющие авиакомпаниям вести "черные списки" агрессивных пассажиров и отказывать им в перевозке.



Также Александров отметил: "Кроме того, "Аэрофлот" неоднократно выступал с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят. Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни "черный список", ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности полета. Мы уверены, что экипаж, обеспечивающий безопасность и комфорт пассажиров, должен быть в состоянии активно пресекать подобные выходки".