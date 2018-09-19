Неизвестный открыл стрельбу в одном из офисных зданий Мидлтона

В одном из офисных зданий города Мидлтон (американский штат Висконсин) неизвестный открыл стрельбу, в результате которой ранения получили пять человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный канал WKOW, стрелявший уже задержан, его мотивы выясняются полицейскими.