Хоккеисты "Спартака" разгромили "Трактор" в матче КХЛ

В Москве состоялась игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и челябинским "Трактором". Красно-белые в этот вечер оказались в ударе, разгромив соперника со счетом 6:1.

В составе "Спартака" дублем отметился Анатолий Никонцев. Еще по шайбе забросили Робин Ганзл, Александр Хохлачев, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.

Единственный гол у проигравших оказался на счету Игоря Полыгалова. Отметим, что в последних трех встречах хоккеисты "Трактора" пропустили 19 шайб.

Спартаковцы же сумели прервать трехматчевую серию поражений, набрав 8 очков. Красно-белые занимают шестое место в Западной конференции. "Трактор" располагается на 11-й позиции с пятью баллами в турнирной таблице Востока.

В другой встрече дня лидер КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" добился крупной победы в гостях над ХК "Сочи" со счетом 5:1.