Жизнь после приговора: что будет с "Коляда-Театром" и его худруком

"Я для них старый скоморох, надо мной можно издеваться", "Мажут черным руки, которыми во имя добра людям было написано 130 пьес" — известный театральный режиссер и драматург Николай Коляда о суде и следствии. Оказался на скамье подсудимых после аварии с двумя разбитыми авто и одним пострадавшим. В суде Екатеринбурга признан виновным. Во-первых, в нарушении правил дорожного движения, во-вторых, в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Важное уточнение — не умышленно, а по неосторожности. Это статья 264-я Уголовного кодекса. Ну, а теперь о главном, о наказании. Хотя режиссер уверяет, уже само ощущение себя преступником для него — серьезное испытание. Но отвечать по закону все же нужно. Итак, срок условный. Худрук "Коляда-Театра" будет ограничен в свободе ровно 18 месяцев, то есть полтора года. То есть практически два театральных сезона. А ведь нужно готовить премьеры, да и набор в театральную школу вовсю ведется. Как будут справляться без лидера и идейного вдохновителя?

Обжаловать приговор не будет. Драматург Николай Коляда вины своей не отрицает. Потерпевшему принес извинения. Компенсацию — 200 тысяч рублей — выплатил до судебного процесса. Еще 200 — отдаст по решению суда. "Я искренне еще раз приношу свои огромные извинения потерпевшему Кириллу Александровичу, но поверьте, что мне за эти полтора года пришлось страшно нелегко, страшно нелегко", — признался режиссер.

Три тома бумаг. Четыре экспертизы. Суд разбирался во всех обстоятельствах больше года. Авария случилась прошлым летом. Машина Коляды столкнулась с иномаркой, в которой сидел Кирилл Генералов. Тот получил серьезную травму позвоночника. Перенес операцию, прошел курс реабилитации. За это время остался без работы. "Я потерял заработок, не мог обеспечивать свою семью, до сих пор не трудоустроен, — сообщил потерпевший. — И моральный вред мне причинен".

Генералов требовал почти миллион рублей в качестве компенсации. Но обосновать эту сумму так и не смог. Уже после суда заявил, подаст новый гражданский иск к режиссеру. Сегодняшнее решение он посчитал слишком мягким. При этом суд учитывал, что Николай Коляда за всю жизнь к уголовной ответственности не привлекался. Он — известный в Екатеринбурге драматург и режиссер, автор сотни пьес, их ставят по всему миру.

В судебном зале — аншлаг. Драматурга пришли поддержать артисты "Коляда-Театра". Те, кто не смог (занят на репетициях), переживали на сцене и за ней. Сегодня — премьерный спектакль, постановка Коляды. "Я думаю, мы все рядышком, мы понимаем всю ситуацию, это очень тяжело, — говорит актриса "Коляда-Театра" Тамара Зимина. — Надо собраться. Вас ведь не волнует, что мы испытываем, а нас всех колотит".

У театра на носу — международный фестиваль "Коляда-Plays". Гости приедут из Румынии, Македонии, Венгрии — будут ставить пьесы уральских драматургов. Затем собственные гастроли — Израиль, Польша, Москва, Петербург. Из-за ограничения свободы для каждой такой поездки режиссеру нужно специальное разрешение, а между ними — обязательные визиты на отметку в полицию.

Беспокоятся и будущие студенты — не повлияет ли судимость на преподавательские планы Николая Коляды. Этой осенью он решил открыть в Екатеринбурге театральную школу — готовить будущих актеров, режиссеров и драматургов. "Ограничение в данной статье не предусмотрено потому, что это не растление, это просто у него ДТП произошло, — отмечает юрист Максим Суров. — Если бы это было оговорено в статье или в решение, то да, запрет был бы, а так — нет, не имеет значения. Он имеет право преподавать спокойно".

И последнее — водительских прав драматурга не лишили (по статье 264, части первой, по которой собственно, и судили режиссера, эта мера остается на усмотрение судьи), а машина у него есть (в замен разбитой в аварии друзья и коллеги еще полгода назад подарили ему новую, сделали сюрприз).

Прямо из зала суда Николай Коляда поспешил на репетицию, а пострадавший Кирилл Генералов — готовить новый иск к режиссеру и искать работу, у него свои ограничения — после серьезной травмы выбор небольшой.