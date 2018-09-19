Все поезда из Хельсинки в Россию задерживаются

Все поезда, которые должны были вечером 19 сентября отправиться из Хельсинки в Санкт-Петербург и Москву, задержаны на неопределенное время.

Как передает РИА Новости, финский железнодорожный оператор — компания VR сообщила, что на железных дорогах столичного региона страны произошел технический сбой.

В итоге скоростной поезд Allegro отправится в Санкт-Петербург с пятичасовым опозданием. Поезд "Лев Толстой", который должен был выехать из Хельсинки в Москву, задержан на неопределенное время.

Ранее VR информировала о задержках в движении поездов в столичном регионе Финляндии из-за несчастного случая на станции Пасила и проблем с подачей электричества.