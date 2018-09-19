Место крушения истребителя МиГ-31 сняли на видео

Житель Нижегородской области снял на видео место падения сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, разбившегося в среду днем близ города Кулебаки.

ЧП произошло во время тренировочного полета, примерно в 17 километрах базы "Саваслейка". На кадрах видна черная полоса выгоревшей травы на окраине поля, вдоль небольшой рощи. После столкновения с землей самолет полностью сгорел.

Оба летчика катапультировались, когда заметили языки пламени, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, крушение произошло вследствие технической неисправности.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах. Способен разгоняться до 3,4 тысячи километров в час и подниматься на высоту до 25 тысяч метров.