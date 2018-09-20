Тренер "Виктории" Врба: упустили три очка в игре с ЦСКА

Главный тренер чешского клуба "Виктория Пльзень" Павел Врба заявил, что игра его команды против ЦСКА в Лиге чемпионов была одной из лучших за последнее время. Кроме того, он отметил, что в таких встречах нельзя упускать три очка.

"Очень печально, что упустили победу в добавленное время. Игрокам я скажу, что доволен матчем, но обращу внимание на то, что в таких встречах три очка не упускают", — цитирует Врба ТАСС.

Также он сообщил, что не удивлен игрой ЦСКА. "Мы наблюдали за их играми в чемпионате России и понимали, с кем имеем дело. Это сильная команда", — добавил наставник "Виктории".

Напомним, что ЦСКА в гостях сумел уйти от поражения в добавленное время, сыграв вничью с чешской командой.