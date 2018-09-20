Фигуристка Загитова пропустит турнир в Братиславе из-за проблем с документами

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх-2018 в Пхенчхане, не сможет принять участия в международном турнире Ondrej Nepela Trophy в Братиславе. Причиной тому стало неправильно оформленное согласие на выезд спортсменки.

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, неточность в выездных документах была выявлена уже в аэропорту.

Поскольку оформление необходимого разрешения занимает определенное время, Загитова не сможет принять участия в короткой программе, которая пройдет в Братиславе 20 сентября.

Отец олимпийской чемпионки Ильназ Загитов удивился возникшей проблемой с разрешением на вылет от родителей. По его словам, с оформлением подобного документа все было в порядке.

На турнире в Братиславе Загитова должна была выступить вместе с еще двумя российскими фигуристками Полиной Цурской и Станиславой Константиновой. Соревнования по фигурному катанию пройдут с 20 по 22 сентября.