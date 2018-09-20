СБУ Украины украсила здание своей академии изображением бойца спецназа ФСБ

Служба безопасности Украины украсила здание своей академии муралом, на котором изображены украинский казак и боец спецназа ФСБ. На это обратил внимание украинский пользователь социальной сети Facebook Денис Гороховский.

Как уточняет автор поста, мурал под названием "На страже безопасности Украины" торжественно открыл председатель СБУ Василий Грицак во время праздничных мероприятий, посвященных 27 годовщине независимости страны.

На изображении компанию украинскому казаку составил боец одного из спецподразделений ФСБ России.

Автор поста заметил, что "очередная перемога превратилась в зраду".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины проиллюстрировало новость про Львовский бронетанковый завод российскими танками Т-90, напоминает РИА Новости.