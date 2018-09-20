ДТП в Колумбии: восемь человек погибли, 10 ранены

В городе Гуадуас департамента Кундинамарка (Колумбия) восемь человек погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия, при котором автомобиль въехал в толпу людей.

Как уточняется, местные жители собрались на дороге после другого ДТП, случившегося ранее. Там перевернулись два автомобиля, перевозившие йогурты и мороженое. Люди собирали товар, рассыпавшийся по шоссе, когда на них наехала еще одна машина, передает РИА Новости.

По предварительной информации, у автомобиля отказали тормоза. Четверо пострадавших скончались на месте от полученных травм, еще четверо умерли чуть позднее в больнице.