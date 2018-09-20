Сергей Семак: "Зенит" провел неудачную трансферную кампанию

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал высказывание наставника "Копенгагена" Столе Сольбаккена о том, что его команде будет проще сыграть с "Зенитом", чем с предыдущим соперником датчан в Лиге Европы "Аталантой", поскольку в распоряжении сине-бело-голубых намного меньше игроков.

"Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность", — цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

Также главный тренер сине-бело-голубых заявил, что ждет возвращения в строй травмированных футболистов, с помощью которых он сможет менять игровую модель.

Напомним, что матч Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится 20 сентября. Начала встречи в 22:00 по московскому времени.