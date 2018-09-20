В секторе Газа палестинский подросток погиб при обстреле израильтянами демонстрации

15-летний палестинский подросток погиб в результате применения военными Израиля огнестрельного оружия против демонстрантов в секторе Газа. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Палестины.

Столкновения израильских военных и палестинских демонстрантов в ходе выступлений протеста в рамках "Великого марша возвращения" в секторе Газа – частое явление. С начала акций протеста 30 марта текущего года в столкновениях погибли уже более 180 палестинцев, передает агентство "Интерфакс". Один военнослужащий из Израиля был уничтожен палестинским снайпером.

Палестинцы добиваются возвращения в свои дома, которые им пришлось покинуть в 1948 году в результате захвата их земель Израилем.