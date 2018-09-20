Командующий ВВС Израиля привезет в Москву информацию об инциденте со сбитым Ил-20

В четверг, 20 сентября, делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву, чтобы передать информацию о российском самолете-разведчике Ил-20, сбитом у берегов Сирии. Информация об этом появилась в Twitter.

Как уточняется, Норкин представит доклад об инциденте по всем аспектам. Речь идет об информации, доступной до миссии (до ударов Израиля по Сирии), и о фактах, которые касаются инцидента и которые установила Армия обороны Израиля.

Также израильские военные сообщат о продолжающихся попытках Ирана передать вооружение террористической группировке "Хезболла" и установить военное присутствие Ирана в Сирии.

17 сентября вечером система ПВО Сирии С-200 сбила над Средиземным морем российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, напоминает агентство "Интерфакс".Представители Министерства обороны России заявили, что под удар его подставили самолеты армии Израиля.