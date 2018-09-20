В Мексике убили партийного руководителя и его сына

Вечером в среду, 19 сентября, в мексиканском штате Веракрус руководитель представительства Партии национального действия в городе Папантла и его сын были убиты на улицах этого населенного пункта.

По данным портала Excelsior, Эктор Гевара Гусман и его сын Эктор Гевара были расстреляны неизвестными, когда ехали в автомобиле. В настоящее время на месте происшествия работает полиция Мексики. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Гевара Гусман являлся членом городского совета Папантлы, напоминает РИА Новости.