В Пенсильвании два человека погибли при стрельбе в доме престарелых

Вечером 19 сентября в штате Пенсильвания не менее двух человек погибли в результате стрельбы в одном из домов престарелых. Такие данные сообщило местное отделение телекомпании NBC, ссылаясь на источники.

Как уточняется, ЧП произошло в населенном пункте Ист-Гошен в округе Честер.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и машины скорой помощи. Расположенные рядом школы были закрыты в качестве меры предосторожности. Нападавший скрылся с места преступления, передает ТАСС. Правоохранители пока не сообщают никаких других подробностей случившегося.