Боксер Альварес не получит чемпионский титул за победу над Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес, недавно победивший в титульном поединке представителя Казахстана Геннадия Головкина по очкам, не получит чемпионский пояс по версии IBO. Как стало известно, мексиканец отказался платить санкционный взнос организации.

"Альварес действительно не получит титул по версии IBO. Мы не смогли прийти к санкционному соглашению с ним. Вакантный титул будет разыгран между двумя имеющимися претендентами", — цитирует РИА Новости президента Международной боксерской организации Эда Ливайна.

По его словам, одним из претендентов станет как раз Геннадий Головкин, который займет первое место в рейтинге IBO в своем весе.