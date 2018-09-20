Пляжи Италии атакуют ядовитые медузы

Пляжи Италии подверглись атаке ядовитых медуз. Они называются кубомедузы, их тело имеет форму колокола.

Туристы жалуются на нашествие медуз еще с июня. В Адриатическое море, как считают ученые, они приплыли из Атлантического океана. Там их размножение в последнее время превысило все нормы, передает телеканал "Россия 24". Это происходит из-за вылова рыбы, которая питается личинками кубомедуз.

Специалисты советуют отдыхающим не купаться в темное время суток, а при ожоге немедленно обработать кожу аммиаком и горячей водой, а также обратиться к врачу.

Необычные медузы появились и в Новой Зеландии. Гигантское существо, похожее на кратер вулкана, обнаружили на побережье Окленда. В диаметре эти медузы достигают двух метров, а их щупальца вытягиваются на расстояние до двадцати метров. Питаются они в основном планктоном и мелкой рыбой. Для человека неопасны, однако ожоги могут быть болезненными и вызывать аллергию.