Лига чемпионов. Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели
Союз европейских футбольных ассоциаций назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первой недели Лиги чемпионов. Среди них оказался и аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против ПСВ.
Помимо аргентинца УЕФА также назвал Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", Джеймса Милнера ("Ливерпуль") и Набиля Фекира ("Лион").
Погба стал автором дубле в игре против "Янг Бойз" (3:0). Фекира записал на свой счет гол и передачу в матче с "Манчестер Сити" (2:1). Милнер забил мяч во встрече с "ПСЖ" (3:2).
Голосуй за Лучшего игрока недели в #ЛигаЧемпионов!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 сентября 2018 г.
🌟 Лионель Месси
🌟 Поль Погба
🌟 Набиль Фекир
🌟 Джеймс Милнер
➡️ https://t.co/FiWIBRviPL pic.twitter.com/DKXoty5uyh
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