Лига чемпионов. Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первой недели Лиги чемпионов. Среди них оказался и аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против ПСВ.

Помимо аргентинца УЕФА также назвал Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", Джеймса Милнера ("Ливерпуль") и Набиля Фекира ("Лион").

Погба стал автором дубле в игре против "Янг Бойз" (3:0). Фекира записал на свой счет гол и передачу в матче с "Манчестер Сити" (2:1). Милнер забил мяч во встрече с "ПСЖ" (3:2).