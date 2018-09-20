В Башкирии при взрыве газа погибли два человека

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Башкирии два человека погибли и двое пострадали, передает ТАСС.

По информации республиканского Главного управления МЧС, взрыв произошел в жилом кирпичном одноэтажном доме в населенном пункте Улукулево.

В результате хлопка бытового газа произошло обрушение двух квартир в жилом четырехквартирном доме. Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших, они госпитализированы. Также под завалами обнаружены тела двух погибших. Всего в доме проживали 8 человек. Жильцы находятся в пункте временного

размещения.

На месте ЧП работают психологи и кинологи. Продолжается разбор завалов.

