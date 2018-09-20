Избирком Приморья признал недействительными результаты выборов губернатора

Избирательная комиссия Приморского края признала недействительными результаты выборов губернатора.

Как заявила глава крайизбиркома Татьяна Гладких, итоги выборов невозможно признать достоверными. Основанием для этого являются "существенные нарушения голосования", сообщает "Россия 24". "На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными", — заявила Гладких. За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии,1 воздержался.

В избирком поступило беспрецедентное количество жалоб — более 200. 115 из них касаются подкупа и подвоза избирателей штабом Андрея Ищенко. Следственный комитет немедленно начал проверки.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. После публикации итогов выборов оба кандидата обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

Накануне Центризбирком принял постановление об отмене итогов выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова призналась, что эта ситуация стала для нее "ударом под дых". Сотрудники в ЦИКе "уже просто живут и никого не видят", чтобы сделать избирательную систему прозрачной. "Знаете, как обидно было: просто взяли весь наш объем работы и перечеркнули. Я это расцениваю как удар под дых", — сказала она.

Между тем, как сообщает "Интерфакс", Андрей Ищенко негативно относится к решению избирательной комиссии об отмене итогов. Решение об участии в новой выборной гонке кандидат пока не принял, мотивируя это тем, что шел на выборы от КПРФ, а, значит, решение должно быть обоюдным. "Если мне партия доверит, то я, конечно, буду это делать", — сказал он.