Вратарь "Енисея" Юрченко выбыл на месяц

Новичку Российской премьер-лиги красноярскому "Енисею" придется провести месяц без своего вратаря и капитана Давида Юрченко. Голкипер получил травму колена и будет прооперирован.

Давид Юрченко повредил мениск в игре с "Рубином". 30-летнему голкиперу предстоит операция. Срок восстановления Юрченко примерно месяц. Ворота сибиряков будут доверены либо Михаилу Филиппову, либо Юрию Нестеренко.

32-летний Давид Юрченко пришел в "Енисей" летом из расформированного "Тосно". В текущем сезоне Давид сыграл во всех семи матчей сибиряков, пропустив 9 мячей.