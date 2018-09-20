Умер председатель Самарской губернской думы

После долгой и продолжительной болезни ушел из жизни председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, передает ТАСС.

Как сообщили в четверг в пресс-службе губернской думы, похороны пройдут в субботу.

Сазонов родился 26 ноября 1947 г., окончил Саратовский государственный педагогический институт и Академию МВД СССР. В 1987-2001 годах работал

начальником Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Самарской области.

С 2001 года избирался депутатом и председателем Самарской губернской думы.