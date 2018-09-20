Абэ остался лидером правящей партии и премьером Японии

Синдзо Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии. Таким образом, он сохранил за собой и пост премьер-министра страны.

Соперником Абэ, как и 6 лет назад, был Сигэру Исиба. В разные годы политик был министром обороны, министром сельского хозяйства и министром по вопросам развития регионов. За Абэ проголосовали 810 членов партии (405 рядовых партийцев и 405 депутатов от ЛДП в парламенте), сообщает РИА Новости.

Таким образом, став лидером партии, Синдзо Абэ автоматически сохранил за собой пост премьера вплоть до следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2021 году. Тогда же состоятся выборы нового председателя ЛДП.