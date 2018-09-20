Бернд Лено проведет первый матч в воротах "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" начнет групповой этап Лиги Европы матчем с полтавской "Воркслой". Ожидается появление в воротах "канониров" голкипера сборной Германии Бернда Лено. Это будет первый матч Бернда в составе английского клуба.

Бернд Лено пришел в "Арсенал" из "Байера" прошлым летом, но пока не сыграл за клуб ни одной встречи. Во всех предыдущих матчах ворота "канониров" защищал Петр Чех. Однако тренер лондонцев Унаи Эмери верит в Бернда и готов предоставить ему практику в Лиге Европы.

"Лено выйдет с первых минут в игре с "Ворсклой". Ему нужна игровая практика, и мы используем для этого игру. Это не значит, что он будет вратарем на всем турнире. Решение принимается перед каждым матчем. Перед началом чемпионата я сказал ему, как обстоят дела с вратарями, и Чех пока не разочаровал. Он хорошо играет, приносит пользу. Это не помешает Лено. Бернд должен тренироваться и выкладываться по максимуму, чтобы использовать любую возможность", — приводит слова Эмери "Спорт-Экспресс".