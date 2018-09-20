Под Подольском сгорел пассажирский автобус

В Подмосковье на 41-м километре трассы М2 "Крым" (Симферопольское шоссе) сгорел пассажирский автобус. Пострадавших в результате ЧП нет. Когда водитель заметил возгорание, он успел вовремя эвакуировать людей — в салоне находилось 47 пассажиров.

В настоящее время автобус потушен. Однако крайняя правая полоса шоссе в сторону Москвы пока остается перекрытой, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.