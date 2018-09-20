Лидеры двух Корей полюбовались на Небесное озеро с горы Пэктусан

Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин поднялись на священную для корейцев гору Пэктусан, символически закрепив таким образом успех переговоров. Как сообщает собственный корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев, до конца года должно произойти еще одно историческое событие: лидер КНДР Ким Чен Ын отправится с визитом в Сеул.

А сегодня оба лидера поднялись на фуникулере на вершину священной горы и со смотровой площадки полюбовались на Небесное озеро. Пэктусан находится на севере Корейского полуострова (примерно 600 километров от Пхеньяна, на границе с Китаем). Гора почитается жителями обеих Корей как священная, на нее с небес спустилось божество Хванун — основатель первого корейского государства Кочосон.

Эта гора упоминается в гимнах обеих стран, а также украшает герб КНДР. Официальная историография утверждает, что у основания этой горы располагался лагерь партизан во главе с Ким Ир Сеном, основателем КНДР и дедушкой Ким Чен Ына, который вел борьбу против японцев. Именно там родился отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ир. Причем, как говорят в КНДР, это событие было ознаменовано тем, что в небе появилась двойная радуга и загорелась яркая звезда. По другим данным, Ким Чен Ир родился в селе Вятское Хабаровского края, где располагалось спецподразделение советских войск для подготовки китайских и советских партизан.

Но в данном случае это неважно, подъем на гору носит символическое значение. Оба лидера пытаются подчеркнуть стремление к достижению мира, которое должно в итоге привести к объединению разделенного народа.

Мун Чжэ Ин теперь может похвастаться тем, что первым из южнокорейских лидеров поднялся на священную гору со стороны Северной Кореи. Остальные южнокорейцы вынуждены это делать со стороны Китая.

Таким образом, завершается межкорейский саммит, который накануне ознаменовался подписанием Пхеньянской декларации, где лидеры обозначили конкретные шаги для дальнейшего сближения. Главный пункт этой декларации — это денуклеаризация Корейского полуострова.

Северная Корея пообещала демонтировать все свои ядерные объекты при одном условии: США должны предоставить ей надежные гарантии безопасности. Дональд Трамп уже второй день всячески приветствует итоги саммита, называя их воодушевляющими, но пока каких-то конкретных данных о второй встрече с северокорейским лидером нет.