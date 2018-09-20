Постановление ВС: экстремистский пост - не преступление, если нет опасности для общества

Репосты экстремистских материалов не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. К такому выводу пришел Верховный суд России. Сегодня было принято соответствующее постановление пленума.

Судья Владимир Давыдов пояснил, что теперь человека можно будет привлечь к уголовной ответственности только, если у него есть умысел разжечь вражду, а это нужно будет доказать, передает "Россия 24".

В решении подчеркивается, что суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела. Как сообщает "Интерфакс", дело об экстремизме можно возбуждать только в том случае, если человек осознавал "направленность деяния на нарушение основ конституционного строя", а также хотел возбудить ненависть или вражду.

"Не является преступным действие, хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности", — говорится в документе.

Кроме того, судьям необходимо изучить не только сам пост, но и всю страницу обвиняемого. Для принятия решения нужно принимать во внимание "сведения о совершении им действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, объем информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений". Также должны учитываться данные о человеке: его приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение административной или уголовной ответственности по статье об экстремизме.

При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была доступна, а также число ее просмотров.

Зампредседателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов пояснил, что в России не предусмотрено уголовной ответственности ни за посты, ни за репосты, ни за лайки, а есть ответственность за действия, направленные на возбуждение вражды либо ненависти.

"Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский — это ни о чем не говорит ровным счетом, нужно доказывать умысел", — резюмировал судья.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на здравый смысл при контроле за информацией в соцсетях. Он подчеркнул, что каждый случай уникальный и "либо подпадает под действие законодательства соответствующего, либо не подпадает"​​​.

В ходе "Прямой линии" в июне писатель Сергей Шаргунов сказал президенту, что под 282-ю статью сейчас мог бы попасть Пушкин, Достоевский, Маяковский и многие другие. Владимир Путин согласился, что хотя заслон экстремизму должен быть поставлен, но доводить ситуацию до маразма и абсурда не следует.