Спутник впервые поймал сетью космический мусор

Космический аппарат впервые использовал сеть для захвата космического мусора (точнее, имитирующего его специального объекта).

Речь идёт о спутнике RemoveDebris, что можно перевести с английского как "Убери мусор". "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о нём. Стокилограммовый аппарат летом был доставлен на МКС, откуда выпущен в открытый космос.

16 сентября 2018 года он развернул сеть, чтобы поймать первую цель. Мишенью служил специально запущенный объект размером примерно с коробку для обуви. Как сообщает агентство "РИА Новости", расстояние до цели составляло около семи метров, а ширина сети – пять метров.

Объект был успешно захвачен. Если бы это был штатный акт уборки на орбите, спутник отбуксировал бы добычу к Земле, где она сгорела бы в плотных слоях атмосферы.

Испытательная мишень была невелика, но вообще технология предназначена для захвата крупного мусора, например, отслуживших своё спутников.

"Мы абсолютно в восторге от результатов "сетевой" технологии. Хотя это может показаться простой идеей, сложность использования сети в космосе для захвата части обломков потребовала многих лет планирования, разработки и координации между космическим центром Университета Суррея, [компанией] Airbus и нашими партнерами, но предстоит сделать ещё много работы. Это весьма захватывающее время для всех нас", – признаётся Гульельмо Альетти (Guglielmo Aglietti) из упомянутого вуза.

Инго Ретат (Ingo Retat), руководитель проекта со стороны Airbus, говорит: "Чтобы разработать эту "сетевую" технологию сбора космического мусора, мы шесть лет проводили испытаний в параболических полётах, в специальных башнях падения, а также в тепловых вакуумных камерах. Наша небольшая команда инженеров и техников проделала удивительную работу, сделав нас на один шаг ближе к очищению низкой околоземной орбиты".

Поясним, что башня падения (drop tower) – это аттракцион, в котором участник какое-то время находится в состоянии свободного падения. Полёт по параболической траектории – это тоже фактически свободное падение. В этом состоянии, как известно, тело находится в невесомости. Поэтому оно используется для тренировки космонавтов и испытания космической техники.

В ближайшие месяцы RemoveDEBRIS испытает остальные свои инструменты. В их числе система компьютерного зрения на основе оптических камер, лидар для отслеживания потенциальных целей, гарпун для захвата крупных объектов и космический парус для буксировке их к Земле.

Напомним, что "Вести.Наука" ранее писали о проектах космической уборки с помощью робота с лапками геккона и "ковра-самолёта", а также о предложении отправить космическую свалку на Марс в качестве ресурса для будущих колонистов.