Удаление Роналду вызвало бурную реакцию

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был удален с поля в первом матче Лиги чемпионов в составе "Ювентуса". Эта красная карточка стала для Роналду первой в еврокубках.

Криштиану Роналду был удален на 29 минуте за атаку игрока, не владеющего мячом. Португалец просто погладил по голове защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо. Немецкий судья Феликс Брих не видел эпизода, но после консультации с помощником, находившимся за воротами, показал Роналду красную карточку.

Первое и при этом несправедливое удаление Криштиану Роналду в матчах Лиги чемпионов вызвало бурную реакцию в футбольном мире. Бывший одноклубник португальца защитник "Реала" Тео Эрнандес назвал случившееся позором. Другой бывший одноклубник, известный в прошлом защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что "Ювентусу! нужно подавать апелляцию и добиться отмены дисквалификации Криштиану Роналду.

Сестра футболиста, певица Катя Авейру увидела в решении Феликса Бриха злой умысел в отношении брата. "Это позор для всего футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит. За эти слезы они еще заплатят. Им не удастся тебя потопить", — цитирует эмоциональное сообщение Кати Авейру "Спорт сегодня".