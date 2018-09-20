Водитель "автомобиля-невидимки" устроил смертельную аварию в Сосновом Бору

Житель Белоруссии за рулем своего Volkswagen Passat погиб в результате массового ДТП в Ленинградской области, виновником которого стал он сам.

Страшная авария произошла около шести часов вечера 18 сентября у автобусной остановки в Сосновом Бору. Запись с камеры регистратора демонстрирует, что Volkswagen возник на встречной полосе буквально из ниоткуда — владелец шедшего на обгон Chevrolet Aveo в последний момент попытался уйти в сторону, но избежать столкновения ему не удалось.

После удара лоб в лоб машины развернуло на дороге, при этом Chevrolet зацепил попутный Ford Focus, так что последний опрокинулся на крышу, но затем вернулся в исходное положение.

Водителей Aveo и Passat госпитализировали с многочисленными травмами, но спасти жизнь владельцу "немца" врачам не удалось — 47-летний гражданин Белоруссии скончался в реанимации. Находившаяся за рулем Ford Focus девушка практически не пострадала.