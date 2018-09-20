Поклонская не вошла в объединенную комиссию по доходам, мандатам и этике

Депутаты Госдумы РФ одобрили постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и этике. Ее председателем стал Отари Аршба, ранее руководивший комиссией по этике.

Наталья Поклонская, возглавлявшая до реорганизации комиссию по контролю за доходами депутатов, в состав новой структуры не вошла. Ее кандидатуру фракция "Единая Россия" не выдвинула, передает ТАСС.

Всего в состав новой комиссии войдет 21 депутат по пропорциональному принципу: 50% членов от "Единой России", 50% — от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

После расформирования комиссии по контролю за доходами Поклонская сохраняет другую свою парламентскую должность — пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее в начале сентября Наталья Поклонская сообщала, что пятерым депутатам Госдумы предстоит пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции, соответствующие запросы будут направлены в Генпрокуратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.