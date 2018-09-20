Трамп уверен, что Сахара меньше границы США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп предложил правительству Испании построить стену через Сахару для борьбы с мигрантами. Об этом рассказал министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

На встрече испанские дипломаты сказали, что протяженность пустыни Сахара составляет около 4,8 тысячи километров. Как сообщает "Интерфакс", на это Трамп ответил: "Граница Сахары не может быть длиннее нашей границы с Мексикой".

Возведение "большой и красивой стены" на американо-мексиканской границе было одним из пунктов предвыборной программы Трампа в 2016 году. Ее протяженность должна составить более трех тысяч километров. В августе 2018 года президент США заявил, что такая стена уже возводится. На эти цели выделено 1,6 миллиарда долларов.

Газета The Guardian отмечает, что аналогичный проект в Сахаре испанцам было бы реализовать намного сложнее, так как Сахара пролегает на территории нескольких государств, а к Испании относятся лишь два анклава в районе Марокко.