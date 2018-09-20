В Липецкой области сняли на видео странные объекты, пролетевшие "сквозь" Луну

Житель Липецкой области утверждает, что снял на видео в Добринском районе несколько НЛО, которые пролетели "сквозь" Луну.

На кадрах видно, как несколько ярких точек движутся вдоль горизонта и пролетают мимо ночного светила.

Что это за объекты, определить непросто из-за низкого разрешения видео, отмечает липецкий новостной портал Most.tv.

Между тем, профессиональные фотографы знают, что иногда в кадр на фоне Луны попадают даже самолеты, которые летят на своей обычной высоте, но кажется, будто они проходят "вровень" с ней.