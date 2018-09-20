Сборная России по футболу поднялась еще на три строчки в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская команда поднялась на три строчки вверх и занимает теперь 46 место.

За прошедший месяц сборная России провела два матча и оба выиграла. Сначала наша команда обыграла в Лиге наций сборную Турции на ее поле 2:1, а затем разгромила сборную Чехии в домашней контрольной встрече 5:1. Благодаря этим успехам россияне набрали 1423 балла поднялись с 49 места на 46.

Первое место делят чемпионы мира французы и третьи призеры бельгийцы. На третьем месте сборная Бразилии. В десятку попали также команды Хорватии, Уругвая, Англии, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.