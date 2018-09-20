Минобороны: гибель Ил-20 из-за несрабатывания системы "свой-чужой" - дилетантские фантазии

На сирийской ракете, сбившей российский самолет Ил-20, не было системы опознавания "свой-чужой", сообщили в Минобороны РФ.

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", попросту дилетантские фантазии", — сообщил "Интерфаксу" официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что система опознавания "свой-чужой" индивидуальная у каждого государства, и на экспортируемое из России вооружение не устанавливается. Это касается и поставленных в Сирию отечественных систем ПВО.

"Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", — подчеркнул Конашенков.

17 сентября сирийские системы ПВО сбили над Средиземным морем ракетой С-200 российский самолет-разведчик Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 военнослужащих. Подставили под удар российский самолет четыре израильских истребителя F-16, которые в этот момент наносили удар по сирийским объектам. Президент России Владимир Путин призвал Израиль впредь не допускать таких ситуаций.