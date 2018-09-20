Из-за нашествия пауков приморский город в Греции зарос густой паутиной. Видео

Уникальные кадры из греческого города Аитолико попали в Сеть. Там часть побережья внезапно оказались покрыта густой паутиной.

Она окутала не только пляж, но и деревья с кустами, и дорожные знаки.

Вероятно, причина в том, что из-за особо расплодившихся в этом сезоне комаров в регионе появилось и большое количество пауков, передает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.