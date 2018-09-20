Два брата во время запоя разгромили кладбище в Амурской области

Более 70 могил оказались сожжены или разрушены в результате пьяного загула двух жителей амурского села Безозерное. Последствия "посиделок" двух братьев на кладбище сняли на видео.

"На могиле моего мужа еще не было памятника, стоял только крест — все сожгли: и крест, и венки. На могиле отца сломали памятник и вырвали оградку. И так почти на половине кладбища", — рассказала АСН24 жительница того же села Светлана.

Одного вандала задержали 19 сентября прямо на кладбище — он был настолько пьян, что уснул прямо на месте преступления. Второго доставили в отдел полиции спустя пару часов.

Повреждения, по предварительным данным, получили 72 захоронения — некоторые из них были сожжены полностью, многие остались без памятников, крестов и оград. Уголовное дело в отношении подозреваемых пока что не возбуждено.