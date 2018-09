Тридцать пассажиров пострадали из-за потери давления в салоне индийского Boeing 737

Следовавший из Мумбаи в Джайпур самолет индийской авиакомпании Jet Airways вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за потери давления в салоне и плохого самочувствия пассажиров, сообщает India.com.

По предварительной версии, ответственность за происшествие лежит на экипаже, который забыл активировать переключатель давления, в результате у примерно 30 человек на борту Boeing 737 пошла кровь из носа, появились боль в ушах и головокружение. Ряд СМИ сообщал о возникшей панике, однако сделанные очевидцем кадры свидетельствуют о том, что в салоне сохранялась спокойная обстановка.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps