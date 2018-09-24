Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана приглашает на концерт, который будет посвящен 110-летию со дня рождения великого русского скрипача Давида Ойстраха.

Гениальный скрипач, дирижер и педагог. Человек, который почти 60 лет не выпускал из своих рук скрипку. Потрясающий виртуоз — он одинаково блестяще играл и перед сорокатысячной аудиторией, и тет-а-тет с бельгийской королевой Елизаветой.

Давид Ойстрах – один из крупнейших скрипачей современности. С его именем связан расцвет отечественной скрипичной школы, утверждение ее первенствующего положения за рубежом. Его репертуар включал в себя все наиболее значительные произведения классической и современной скрипичной музыки. Исполнительский стиль музыканта отличался особой философской глубиной, классической ясностью и благородством, совершенным владением инструмента, тонким ощущением различных стилевых направлений.

В программе концерта прозвучат два "колосса" мировой симфонический музыки – Седьмая симфония Л. ван Бетховена и Четвертая симфония И. Брамса. С разницей почти в полстолетия два великих немецких симфониста XIX века изображали единую картину сложного мира человеческих чувств и переживаний.

Начало концерта — 16:00, 30 сентября, Большой зал Консерватории.