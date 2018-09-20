Пожар на трассе М2: горящий автобус попал на видео

Рейсовый автобус загорелся сегодня утром на трассе М2 в Подольском районе Подмосковья. Очевидцы сняли происшествие на видео: салон полностью объят пламенем, над дорогой поднимается столб черного дыма.

Автобус с пассажирами следовал по маршруту №365 из Москвы в Чехов. Заметив задымление в моторном отсеке, водитель остановился на обочине. Уже через несколько минут огонь охватил все транспортное средство. Пассажиры успели покинуть салон, никто не пострадал.

Как отмечают в компании "Мострансавто", автобус 2011 года выпуска перед рейсом прошел плановый техосмотр. Полную диагностику проводили в августе. Причины возгорания сейчас выясняются.