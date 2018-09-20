Алина Загитова выступит на турнире в Германии

В конце сентября в немецком Обертсдорфе пройдет турнир по фигурному катанию. В соревнованиях примет участие олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Алина Загитова подтвердила свое участие в турнире. Среди ее соперниц будут американки Карен Чен, Мэрайя Белл, японки Маи Михара, Марин Хонда, бельгийка Луна Хендрикс и финка Эмми Пелтонен. Соревнования пройдут с 26 по 29 сентября.

Алина собиралась выступить в Словакии на мемориале Ондрея Непелы. Однако из-за проблем с документами она не смогла вовремя отправиться в Братиславу.