В Подольске дольщики три года не могут дождаться своего жилья

В подмосковном Подольске серьезные финансовые трудности у крупной строительной компании — срываются сроки сдачи сразу нескольких объектов. Так, дольщики одного из домов вложили деньги в квартиры три года назад, но сейчас стройка заморожена. Люди вынуждены платить не только по ипотеке, но и за съемное жилье.

Татьяна указывает практически в пустоту — там должна была быть ее квартира. Дольщики вложились в это жилье три года назад, но в декабре 2017 года строительство заморозили. Башенные краны замерли, строительные материалы стоят бесхозно. Почти год на площадке ничего не происходит.

"Мы боимся, что "Главградострой" может в любой момент обанкротиться. Нас очень много, мы боимся все остаться у разбитого корыта", — жалуется Татьяна Иванова.

Сроки сдачи дома постоянно переносят. Людям приходиться одновременно снимать квартиры и платить проценты по ипотеке.

Компания "Главградстрой" на рынке недвижимости давно, построила в Подольске не один жилой квартал. Ни к срокам сдачи, ни к качеству жилья раньше претензий не было. Сейчас у них сразу несколько проблемных объектов. Четкого ответа, из-за чего возникли финансовые трудности, нет ни у застройщика, ни у местных чиновников.

- Куда бы мы не писали — Минстрой, прокуратуру, надзор — отовсюду приходят стандартные отписки, что у них все хорошо, что у них все замечательно, у них нет нецелевого расхода средств. Но денег нет!

"Наверное, немножко у нас как бы получилась накладка, было и большое расселение ветхого фонда, сдали мы детский сад в Шипченках, может быть, это как следствие. Не подрассчитали силы", — объясняет Андрей Никифоров, заместитель генерального директора компании по строительству жилых и нежилых зданий.

Город не должен достраивать частный объект за свой счет. Денег в бюджете на это не предусмотрено. Пока администрация предлагает застройщику искать решение проблемы самостоятельно.

"Первое, это кредитная линия у одного из банков, с которым сейчас эта компания-застройщик ведет переговоры. Второй вариант, есть достаточно квартир — около 110 — которые еще не проданы", — рассказывает Сергей Цаплинский, председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска.

"У нас остались еще квартиры не проданы, еще порядка на сумму 650 миллионов. Фактически этого на завершение строительства вполне хватает", — подтверждает Андрей Никифоров, заместитель генерального директора компании по строительству жилых и нежилых зданий.

Основная проблема — привлечь покупателей, которые захотели бы вложиться в замороженную стройку. В компании заверяют, что уже в октябре на площадку вернутся рабочие и загудит техника. Даже если все пойдет по плану, переехать в свои квартиры люди смогут не раньше, чем через год.