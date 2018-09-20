У Верховной рады Украины бунтуют неонацисты. Ранен полицейский

В Киеве у стен Верховной рады 20 сентября начались стычки между митингующими представителями ряда экстремистских организаций Украины и правоохранителями. Протестующие требуют от депутатов принять законопроект об упрощенной процедуре получения украинского гражданства для иностранных граждан, принимающих участие в военной операции в Донбассе.

Также среди требований участников акции — законодательно закрепить мораторий на их выдачу иностранным государствам (в частности, России) и миграционную амнистию, передает "Интерфакс".

Территорию украинского парламента охраняет около сотни полицейских. В какой-то момент в них полетели петарды, протестующие в балаклавах начали перелезать через забор и идти на штурм Рады. Один правоохранитель пострадал, сообщает телеканал "112 Украина".