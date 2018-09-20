В Донской монастырь пришли "серебряные" волонтеры

"Серебряные" волонтеры пришли на помощь реставраторам Донского монастыря. Таким помощникам с опытом можно доверить даже очень важные участки. Они укрепляют исторический фундамент, очищают стены, приводят в порядок помещения — и все это после своей основной трудовой деятельности.

Когда у большинства людей рабочий день заканчивается, у них он только начинается. Они приходят сюда в свободное от работы время, чтобы поучаствовать в восстановлении стен Донского монастыря. Елена заканчивает рабочий день в редакции одного из информагентств и с удовольствием меняет клавиатуру компьютера на лопату и молоток. Сегодня нужно сделать земляное ограждение, чтобы вода не текла под фундамент.

"Доброволец — это свободный человек. По сути, он что хочет, то и делает, это не из-под палки, у него другой ресурс задействован", — говорит волонтер Елена Бажина.

Волонтеры работают под руководством профессиональных реставраторов. В башне монастыря планируют разместить мастерскую для работ по камню. За сотни лет стены ушли в грунт, отчего пострадала кирпичная кладка.

"Вся эта нижняя часть находилась в земле. За много лет она была разрушена, кирпич деструктировался, он был очень влажный", — показывает Павел Шишмарев, координатор волонтерского движения ВООПиК.

Для восстановления пришлось опускать уровень пола до исторического фундамента и освобождать помещение от хлама, которым оно было завалено с советских времен.

- Здесь в советский период, в 30-40-е годы, жили люди, были бараки. Когда мы начинали, здесь стояла большая печь, к которой были подведены трубы, была водяное отопление. Крюки мы еще не сняли, они от батарей.

Основанный в XVI веке Донской монастырь, на удивление, сохранил в нормальном состоянии храмы, колокольни и другие постройки, а вот стена и башни сильно обветшали. До этого их только подкрашивали. Реставрационных работ не проводили ни разу.

Реставрация башен Донского монастыря идет медленно, но верно. Процесс этот очень трудоемкий. Волонтерам пришлось вручную снять толстый слой штукатурки. Видно, что одна часть фасада уже очищена до кирпича. С седьмой башней они рассчитывают закончить к концу года, после чего примутся за следующую — восьмую.

Сбить цементную штукатурку, которую наносили на стены монастыря примерно 50 лет назад, не так-то просто. Работа в буквальном смысле пыльная. Бить молотком надо не прямо, а под углом — так эффективнее.

Евгений Морозов на восстановлении памятников работает больше 30 лет. И все время на добровольных началах. На то, что из-за возраста участников их называют "серебряными" волонтерами, не обижается. Говорит, что это дань опыту.

"Работа привычная, за 30 лет всему научились у наших профессиональных архитекторов, археологов", — говорил волонтер Евгений Морозов.

Всего в ансамбле монастыря 11 башен, значит, работы у волонтеров еще много. Оставить свой след в истории может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в Общество охраны памятников.