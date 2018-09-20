Компания хабаровских рыбаков утонула во сне вместе с автомобилем

Выпили и утонули — таков итог поездки четверых жителей Хабаровского края на рыбалку на реку Амур. Мужчины даже не успели расчехлить удочки, но зато отметили свое прибытие на место, после чего заснули. Нашли их минивен в воде, куда он, судя по всему, скатился без участия человека. СКР опубликовал кадры спасательной операции.

Трагический инцидент произошел вечером 19 сентября возле села Верхняя Эконь в Комсомольском районе. Мужчины после дороги решили отметить свой приезд, причем не выходя из своей Toyota Town Ace. В ней они и заснули. В дальнейшем предстоит разобраться следователям, но, по предварительной версии, автомобиль ночью скатился в реку.

Судя по всему, мужчины в последний момент попытались выбраться наружу, но безуспешно — все они захлебнулись в салоне минивена. Спасателей вызвали на место еще ночью, но вытащить машину на берег им удалось только утром.