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20 сентября 201813:25

Семья американцев купила самый старый дом в городе Плейно и перевезла его на свою ферму

Associated Press

В минувшую среду, 19 сентября, самый старый дом города Плейно, штат Техас, был доставлен на ферму к своим новым владельцам — семье Хаггард. Здание было построено еще в 1861 году, и до недавнего времени принадлежало муниципалитету.

Три года назад местный городской совет проголосовал за то, чтобы дом снести, поскольку он требовал значительных расходов казны на реставрацию.

Строение, представляющее в наше время историческую ценность, решила спасти семья Хаггард: в мае они купили здание за символическую плату, пообещав его перевезти к себе на ферму и отреставрировать.

 

Процесс перевозки целого дома начался еще 12 сентября и проходил в несколько этапов. Службам, которые взялись за это непростое дело, пришлось оперативно решать множество инженерных задач, чтобы не разломать постройку на дороге и не задеть ею ничего важного.

Спустя неделю, в минувшую среду, дом приехал на ферму к своим новым владельцам. Учитывая масштабность задачи, переезд осуществился почти без проблем, если не считать несколько поломанных заборов и затруднения при перемещении техники на газонах и обочинах.

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